В рядах солдат Вооруженных сил Украины регулярно происходят массовые бунты и мятежи. Об этом рассказывает офицер украинской армии Александр.

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По его словам, один из таких мятежей произошел в городе Курахово — украинские боевики отказались выполнять требования командования. После этого бунтующих перевели в Сумскую область.

Кроме того, Александр рассказывает о ситуации, когда около сотни солдаты покинули свои позиции в районе Угледара за несколько дней до взятия города российскими бойцами. Он объяснил, что военнослужащие сделали это, чтобы впоследствии заявить об отправке их на передовую без достаточных подготовки и вооружения, говорится в материале испанской газеты El País.

Бойцы Вооруженных сил Украины устроили бунт после сдачи Угледара российским солдатам. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего авторского YouTube-канала.

Вооруженные силы РФ освободили Угледар в Донецкой народной республике от украинской армии. После этого главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал увеличить оборону. Какое значение для обеих сторон имеет Угледар, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта, политолога Виктора Литовкина.