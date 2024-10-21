Боец британского спецназа Крис Гил, который занимался обучением украинских солдат, погиб на учениях в Уэльсе при загадочных обстоятельства, пишет Bild.

Отмечается, что о смерти 35-летнего военного сообщило минобороны Британии. По официальной версии, это случилось в прошлую среду в горах Уэльса, где солдаты тренировались ночью с боевыми патронами. Власти ведут расследование.

"Точная причина гибели ветерана не называется. Возможно, он погиб от дружественного огня", - говорится в публикации.

Полковник рассказал о потерях американцев в украинском конфликте

Ранее Гил воевал в Афганистане в составе элитного подразделения британской армии. Известно, что он добровольно вызвался готовить украинских солдат. При этом не уточняется, участвовали ли украинцы в учениях, где погиб Гил.

В российских военкорских пабликах звучала версия, что британец в действительности мог быть ликвидирован в зоне СВО.

Ранее стало известно, что американская ЧВК Forward Observation Group вывела основные силы с курского направления. Отмечалось, что наемники ВСУ здесь не идут на штурм вместе с мобилизованными украинцами, а действуют как заградотряды или диверсионные группы.

Также сообщалось, что армия РФ ликвидировала в зоне СВО сотого по счету колумбийского наемника в рядах ВСУ, им стал Андерс Кирог Варгас.