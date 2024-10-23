Стало известно о попытке ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область

Сорвана попытка подвоза подкрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом стало известно из сообщения Минобороны (МО РФ).

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По данным ведомства, ВСУ пытались перебросить на курское направление солдат и боеприпасы. Российские военные группировки войск «Север» применили гаубицы «Гвоздика» для уничтожения подкрепления противника, уточнили в МО РФ.

«Операторы разведывательных дронов круглосуточно ведут наблюдение за всеми путями подвоза снабжения ВСУ в Курской области и передают координаты артиллеристам», — заверили в оборонном министерстве, добавив, что артиллеристы способны уничтожать военную технику в движении и в подготовленных капонирах.

Бои с украинскими войсками в курском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее сообщалось, что российские десантники ударили по скоплению пехоты ВСУ в Курской области расчетами гаубицы «Мста-Б».