Отказавшуюся исполнять приказы командиров бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели из-под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) в Сумскую область, об этом сообщило испанское издание Pais.

Речь идет о 116-й отдельной бригаде территориальной обороны, которая устроила мятеж во время нахождения на позициях. В публикации приводятся слова офицера 119-й бригады Александра, который заявил о восстании в рядах украинских военных.

«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», — сказал военнослужащий.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что дезертирство и сдача в плен военнослужащих ВСУ может начаться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России.