Воздушно-космические силы России нанесли удар по позиции формирований киевского режима на линии боевого соприкосновения.

За поддержкой к ВКС РФ обратилось подразделение российских мотострелков, и вскоре самолет ударил по указанной точке бомбой РБК-500 ШОАБ-0,5, оборудованной управляемым модулем планирования и коррекции.

Добровольцы отряда «Тигр» спасли раненых бойцов из Чечни в Курской области

В Telegram-канале "Бортовой журнал военлета" размещен ролик, демонстрирующий момент прилета боевых элементов, накрывших большой участок лесного массива, где находились вражеские укрепления.

В другом Telegram-канале Military Theme Z сообщается, что боевикам ВСУ некуда деваться при атаках такими боеприпасами, поскольку они буквально выкашивают посадки, а в блиндажах нет смысла прятаться, так как они сделаны наспех, и осколки без труда их пробивают.