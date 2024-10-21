Небензя назвал последствие вторжения ВСУ в Курскую область

Перспективы урегулирования конфликта отдалились. Такое последствие вторжения ВСУ в Курскую область назвал постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

«Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования», — сказал он.

По его словам, Киев показал миру свою «террористическую и агрессивную сущность», вторгнувшись на российскую территорию. Небензя также подчеркнул, что Москва предупреждала об этом многие годы.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). 10 октября стало известно, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, силы России взяли под контроль уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.