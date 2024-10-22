БРЯНСК, 22 октября. /ТАСС/. Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Суземский район Брянской области. В результате атаки была частично повреждена кровля котельной, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА Суземский район. В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. Пострадавших нет", - написал он.

Ранее Богомаз сообщал о ликвидации над Брянской областью четырех БПЛА с начала суток.