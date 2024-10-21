Энергоснабжение брянского завода «Кремний Эл» нарушено из-за атаки ВСУ

Энергоснабжение брянского завода «Группа Кремний Эл», одного из крупнейших производителей чипов, нарушено из-за террористической атаки на корпуса в ночь на 19 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Нанесён ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки», — уточнили в компании.

За ночь силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, сообщили ранее в Минобороны России.

11 беспилотников перехватили над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской и один — над Орловской.