Энергоснабжение брянского завода «Кремний Эл» нарушено из-за атаки ВСУ

Энергоснабжение брянского завода «Кремний Эл» нарушено из-за ночной атаки
Энергоснабжение брянского завода «Группа Кремний Эл», одного из крупнейших производителей чипов, нарушено из-за террористической атаки на корпуса в ночь на 19 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Нанесён ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки», — уточнили в компании.
За ночь силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, сообщили ранее в Минобороны России.
11 беспилотников перехватили над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской и один — над Орловской.