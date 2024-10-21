Полковник рассказал о потерях американцев в украинском конфликте

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group понесла существенные потери в рамках украинского конфликта на территории Курской области, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

С этим он связал вывод сил группировки из региона.

«ЧВК понесла серьезные потери, а ее члены привыкли зарабатывать деньги, а не расплачиваться жизнями, — заметил военный. — Они уже два раза выводили свои силы из Курской области: в первый раз — где-то через две недели после вторжения, но тогда командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось убедить их вернуться».

Второй вывод, как считает полковник, может стать окончательным. Его также можно считать признанием поражения ВСУ в Курской области.

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«Эта авантюра привела к тому, что первыми от участия в ней отказались наемники, они первые забили тревогу», — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Forward Observation Group США вывела из Курской области основные силы. При этом отмечалось, что наемники якобы не участвовали в штурмах.