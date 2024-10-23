На Украине рассказали о важности Константиновки для ВСУ

Майор запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман рассказал о важности населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) для украинской армии и перспективах ее взятия Армией России, передает «РБК-Украина».

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«Там железная дорога и россиянам очень важно это в плане логистики. Они активно используют железную дорогу. Любой армии лучше использовать железную дорогу, чем автотранспорт и так далее», — рассказал Гетьман.

Он спрогнозировал продвижение ВС России в сторону населенного пункта, что может позволить использовать минометные системы по железной дороге, нарушая логистику ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС России заняли южную часть села Воздвиженка в ДНР. Сообщалось, что за населенным пунктом открывается прямой путь к дороге Покровск — Константиновка.