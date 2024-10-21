Пленный рассказал, что в ВСУ относятся к своим солдатам «как к собакам»

Украинских военных бросают на позиции «как собак», а потом не реагируют на просьбы обеспечить эвакуацию, рассказал пленный боец ВСУ Александр Ковбасюк.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Как собак привезли, так же и увозят на эти позиции. Привезли и выбросили, и сказали эту полосу держать, все. Я не знаю, как получилось (что сдался в плен). Мы же просили дать эвакуацию», — посетовал военнослужащий.

По его словам, он был вынужден удерживать позицию вместе с тремя сослуживцами. В определенный момент Ковбасюк хотел сбежать, однако ему пришлось сдаться в плен. Он отметил, что многие солдаты сбегали, бросив позиции.

21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что российские военные взяли в плен украинских разведчиков, похищавших мирных жителей в Курской области. Он добавил, что, судя по найденным у солдат ВСУ видеозаписям, они пытали как гражданских, так и российских военных.