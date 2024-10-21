СМИ сообщили о больших потерях личного состава ВСУ

Российские войска применяют эффективную стратегию наступления, благодаря которой им удалось взять ключевые города вокруг укрепрайонов ВСУ, где кратно выросли потери среди личного состава. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs. Газета.Ru

Указав на взятие ВС России Торецка, Угледара и городов вокруг Покровска, аналитик Джек Уотлинг сделал вывод, что Россия разработала эффективную стратегию для подрыва способности Украины к удержанию позиций. Lenta.ru

По оценкам британского аналитика, «украинские силы оказались опасно растянуты вдоль линии фронта протяженностью 1 тыс. км, а комплектование личным составом и обучение войск не смогли компенсировать число потерь на линии боевого соприкосновения». ТАСС