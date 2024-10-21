Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули 51 тыс. военнослужащих с января по сентябрь 2024 года, что более чем в два раза превышает показатели 2023 года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины.

По словам украинского военного Сергея Гнездилова, из-за участившихся случаев дезертирства "фронт уже начинает давать трещины". Эта проблема достигла огромных масштабов, отмечает Гнездилов. Он и другие военнослужащие подчеркивают, что число дезертиров будет только увеличиваться "без активных действий [Киева], определения четких сроков службы и совершенствования усилий по мобилизации".

"Вся система может разрушиться очень скоро", - заявил изданию украинский военный.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который в первые месяцы позволил призвать несколько сотен тысяч военнообязанных. На этом фоне участились показательные рейды военкомов по ресторанам, ночным барам, концертам и другим общественным местам, а правоохранительные органы докладывают о раскрытии все новых схем уклонения от службы в ВСУ. Общее общее число уклоняющихся от службы в стране, по информации оппозиционно настроенного депутата депутат Верховной рады Александра Дубинского, достигает 1 млн.