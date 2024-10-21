В этом году число случаев дезертирства в рядах украинской армии увеличилось в два раза, сообщает The New York Times. RT на русском

«Данные Генеральной прокуратуры Украины показывают, что с января по сентябрь этого года 51 000 солдат самовольно покинули свои подразделения — более чем в два раза больше, чем в 2023 году», - говорится в сообщении издания. Как пишет NYT, масштабы дезертирства на Украине стали настолько велики, что Рада приняла закон, освобождающий военнослужащих от ответственности, если они дезертируют в первый раз и добровольно возвращаются на службу. Газета.Ru

Дезертировавший солдат ВСУ Сергей Гнездилов и его сторонники заявляют, что фронт начинает трещать по швам из-за увеличения случаев самовольного оставления позиций. По его мнению, число дезертиров будет только расти, если украинские власти не озвучат четкие условия службы. Lenta.ru