Пушилин рассказал, чем грозят для ВСУ успехи ВС РФ у Горняка и Селидова в ДНР

Продвижение Вооруженных сил России в районе городов Горняк и Селидово в Донецкой народной республике серьезно нарушает логистику украинских войск в регионе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Газета.Ru

«Если мы говорим о Зоряном, которое также было освобождено недавно, то это уже очень серьезные предпосылки в плане и в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, уже Селидово. На самом деле, это очень серьезно нарушает уже и ломает практически логистику противника, потому что там железнодорожная ветвь проходит», - сказал Пушилин. ТАСС

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в Селидово оказались заблокированы, а все дороги, которые ведут из города, находятся под огневым контролем ВС России. Lenta.ru