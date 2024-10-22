Подполье: удар нанесен по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома Михайловка на Украине в пригороде Сум был нанесён удар.

«Пригород Сум, ФАБ. Прилёт в стороне полевого аэродрома Михайловка. В помещениях погранотряда в/ч 9953 завелись дроноводы вместе с БПЛА. Удар пришёлся по складу с БК для беспилотников», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее «Донбасский Партизан» сообщил об ударе по расположению наёмников в Кривом Роге.

Позже в подполье заявили, что ВС России нанесли серию ударов по местам дислокации ВСУ в Кривом Роге.