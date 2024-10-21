Член президиума организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что глава ВСУ Александр Сырский может готовить украинские силы к бегству с курского направления до Нового года. Об этом Шкурлатов рассказал «Московскому комсомольцу».

Шкурлатов прокомментировал визит Сырского в Сумскую область, граничащую с Курской областью. Глава ВСУ сообщил, что «провел работу непосредственно на командных пунктах бригад», заслушал доклады командиров и их предложения относительно дальнейших действий. Также Сырский заявил, что принял «ряд решений», но не уточнил, каких именно.

По мнению Шкурлатова, речь может идти о выводе ВСУ или даже бегстве. Военный заявил, что сейчас украинские силы пытаются спланировать приемлемый выход из «той ловушки, в которую они сами себя засунули».

«Украина хочет обойтись малой кровью при выводе войск, это очевидно», - подчеркнул подполковник.

Он заявил, что ситуация становится все более напряженной для Киева, поэтому ВСУ и готовят операцию по выводу своей группировки с курского направления. Шкурлатов предположил, что под натиском ВС РФ украинские силы могут разделиться на северную и южную группировки и попасть в «котлы».

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