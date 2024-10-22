Вертолет Ми-28НМ ВКС России нанес удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком, и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.