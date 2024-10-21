Северная группировка войск уничтожила опорный пункт ВСУ

Расчет самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" Северной группировки войск в ходе выполнения боевых задач уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Подразделения беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку целей и корректируют огонь. Выдвинувшись на позицию и получив координаты опорного пункта противника, артиллеристы произвели выстрелы по вражескому укрытию и точно поразили цель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчет "Гвоздики" оперативно покидает огневую позицию и меняет место своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить. Время между произведением выстрелов минимальное - высокий уровень слаженности расчетов позволяет выполнять боевые задачи в максимально короткие сроки.