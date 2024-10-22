Расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета гаубицы 122 мм Д-30 мотострелкового соединения группировки войск " правления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, получив координаты цели от разведчиков соединения, артиллеристы навели орудие и несколькими выстрелами уничтожили пункт управления БПЛА противника, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами БПЛА разведчиков, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов. После поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндажах.

Также артиллеристы группировки "Днепр" поразили из орудия Д-30 замаскированные в лесополосе позиции ВСУ на ореховском направлении.

"Средствами российской воздушной разведки была выявлена активность живой силы противника в окопной системе и блиндажах. После нанесения артиллерийских ударов по целям операторы дронов сбросами осуществили поражение сбежавшей на другие позиции пехоты ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

За сутки в ходе боевой работы военнослужащие расчетов проходят несколько километров, добавили в министерстве. При заряжании, подносе боеприпасов и сворачивании орудий расчеты выдерживают большие физические нагрузки, но, по словам военных, об этом никто не задумывается, уже все привыкли и не придают значения.-