14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников, в том числе из западных ЧВК, воюют против Вооруженных сил РФ в Курской области. Об этом ТАСС сообщил командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

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"Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, [так называемые] иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)", - рассказал он.

Командир отряда добавил, что все боеспособные подразделения, включая их так называемую пожарную 47-ю бригаду, которая затыкала все участки фронта, переброшены в Курскую область.

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Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Полный текст статьи будет опубликован в 07:00 мск.