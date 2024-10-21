Минобороны назвало число сбитых над регионами РФ БПЛА за ночь

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над регионами России, 11 из них - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что дежурными средствами ПВО уничтожили и перехватили 11 БПЛА над территорией Ростовской области, над территорией Брянской области сбили 4 аппарата, 2 - над территорией Курской области и 1 - над территорией Орловской области.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил в своем Telegram-канале, что четыре беспилотника уничтожены в районе Новошахтинска, еще один - в районе Чалтыря. В Мясниковский районе также подавлены средствами радиоэлектронной борьбы шесть беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.