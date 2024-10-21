Тренировавший ВСУ британский инструктор погиб на учениях в Уэльсе

Британский инструктор, тренировавший украинских солдат, погиб в ходе военных учений в Уэльсе. По данным Telegraph, речь идёт о 35-летнем капрале Крисе Джилле, служившем в батальоне десантно-диверсионного полка.

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Отмечается, что он погиб во время «инцидента», не связанного с боевыми действиями.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ.

Также стало известно, что Евросоюз обучил 60 тыс. военнослужащих ВСУ с ноября 2022 года.