Ситуация в Курской области ночью 22 октября: последние новости, удар по ВСУ

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 22 октября?

Какова ситуация в Курской области ночью 22 октября

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.

«Разведывательными подразделениями группировки войск „Север“ с помощью средств воздушной разведки были выявлены три единицы бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевые машины противника. В результате прямых попаданий FPV-дронами бронетехника ВСУ была уничтожена», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале объявил о создании на территории Курской области буферной зоны «вместо той, что планировали россияне». Глава государства также утверждает, что вооруженные силы страны по-прежнему сохраняют позиции на удерживаемых ими территориях.

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — заявил Зеленский.

Суд в Курске постановил арестовать двух украинских военных Виталия Панченко и Ивана Дмитракова из 61-й бригады ВСУ, которые обвиняются в совершении целого ряда преступлений на территории Курской области, сообщили в СК России. Среди них указываются: мародерство, похищение человека, совершение теракта, покушение на убийство, незаконное пересечение границы и другие.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны. По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.

По версии следствия, 7 августа военные незаконно пересекли границу России, после чего они неоднократно стреляли на поражение по российским бойцам и мирным жителям. Отмечается, что Панченко вместе с другими военными насильно увез на Украину трех россиян, а после обокрал магазин в Судже. Также сообщается, что следственные мероприятия по делу задержанных продолжаются.

Какая ситуация была в Курской области накануне

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что на данный момент продолжаются бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

«ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ с помощью средств дальнего поражения. Полностью зачищен населенный пункт Ольговка и подступы к нему. В приграничном Глушковском районе ВСУ предприняли очередную попытку прорыва, но результата добиться не смогли», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Северный ветер» рассказал, что российская группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по уничтожению ВСУ в приграничных районах Курской области.

По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», украинские бойцы бросили позиции и «побежали из Любимовки и Зеленого Шляха».

«Десантники 106-й ВДД, 83-й ОДШБр, 56-й ДШП продолжают наступательные штурмовые действия», — уточнил канал.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что российские десантники выбивают ВСУ с курского приграничья. По его информации, ВС РФ постоянно совершают «дерзкие рейды» и подбираются практически вплотную к позициям украинских бойцов как днем, так и ночью.

«На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления», — отметили военкоры.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.