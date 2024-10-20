ВСУ атаковали город и село в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью артиллерии и беспилотника атаковали город Каменка-Днепровская и село Водяное, расположенные в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

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«С утра идет террористический обстрел Каменки-Днепровской из артиллерии. Уже зафиксировано не менее восьми взрывов», — написал замглавы области.

По его словам, украинские военные произвели атаку дроном по жилому сектору Водяного.

«Повреждена газовая труба, перебиты электропровода, частично пострадало имущество мирного населения. Возгорания нет», — добавил Тицкий.

20 октября он также сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал здание администрации Васильевского района в Запорожской области. В результате атаки повреждено остекление здания.

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Накануне жительница Брянской области получила ранение в результате атаки беспилотника ВСУ. Дрон прилетел по селу в Стародубском муниципальном округе.