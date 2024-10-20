Латиноамериканские наемники, состоящие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), выражают растерянность и недовольство нелогичными приказами своих командиров. Об этом свидетельствуют перехваченные записи разговоров военных.

— Не надо отдавать мне нелогичные приказы, — сказал один из военнослужащих.

По словам бойцов, они оказались в тяжелой ситуации, столкнувшись с российскими войсками. Один из военных заявил о намерении прекратить сотрудничество с ВСУ, если удастся выбраться из текущего кризиса.

Согласно информации RT, эти наемники размещены в районе Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике.

14 октября подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области.

В Курской области 19 населенных пунктов освободили от украинских войск. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ВСУ во главе с командиром сдались в плен ВС РФ

Также он дал прогнозы относительно окончания спецоперации на Украине. По его словам, на завершение СВО повлияют выборы в США, события на Ближнем Востоке и состояние Украины.