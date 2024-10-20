Франция призналась в снабжении Украины старым вооружением

Французский министр обороны Себастьян Лекорню признался, что Париж снабжает Киев старым вооружением, которое попадает под списание. Об этом он рассказал в интервью Tribune Dimanche, передает ТАСС.

По его словам, основу помощи Украине со стороны Франции составляет снабжение страны старой техникой, «которую в любом случае заменили бы благодаря закону о военном программировании», использование замороженных активов РФ для закупки военной техники для Украины и размещение заказов для военной помощи Киеву у собственной оборонной промышленности. Так Лекорню ответил на вопрос журналистов о продолжении помощи Украине в будущем в связи с дефицитом бюджета в стране.

Ранее Себастьян Лекорню заявил, что Франция не сможет выполнить свое обещание о предоставлении помощи Киеву в размере трех миллиардов евро в текущем году. Причиной он назвал дефицит бюджета. В Кремле на это заявление ответили, что потенциал многих европейских стран, в том числе и Франции, не рассчитан на постоянную военную помощь Украине.