Во Франции сделали признание о вооружении ВСУ

Париж снабжает Украину старыми вооружениями, которые все равно были бы списаны, признался министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tribune Dimanche.

Журналисты попросили главу ведомства рассказать, будет ли страна продолжать военные поставки на Украину на фоне существенного бюджетного дефицита в стране и возможного сокращения поддержки Киева со стороны США.

Министр обороны разъяснил, что механизмы французской помощи Украине весьма продуманы и рациональны. По его словам, Париж направляет ВСУ старую, списанную военную технику. Он добавил, что заказы на новую страна размещает не на американских площадках, а отдает собственной оборонной промышленности.

Кроме того, пояснил Лекорню, для закупки техники используются не бюджетные деньги, а доходы от замороженных российских активов, которые в 2024 году составили 300 млн евро.

На эти деньги, уточнил министр, были приобретены 12 новых гаубиц Caesar, 155-мм снаряды, ракеты «Астер», управляемые бомбы ААСМ, ракеты «Мистраль».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении дипломатической и военной поддержки Киева.

Глава государства пообещал, что Париж продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат.