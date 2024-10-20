Бойцы РФ рассказали, как вышли из окружения в Курской области спустя два месяца

Российские военнослужащие, попавшие в окружение в Курской области в начале вторжения ВСУ в приграничье, рассказали, как смогли выбраться оттуда спустя два месяца. Историю опубликовало РИА Новости со ссылкой на одного из участников группы - военного РФ Максима Андреева.

© Российская Газета

В момент начала вторжения ВСУ в Курскую область военные услышали звуки приближающейся украинской техники, поняв, что она подходит к границе. После этого старшина дал своей группе команду "к бою" и велел рассредоточиться по позициям, чтобы быть готовыми дать отпор.

Однако позднее выяснилось, что ВСУ прорвались через соседний взвод, в результате чего группа с Андреевым оказалась в окружении. Старшина собрал бойцов и заявил, что теперь задача - вырваться оттуда.

Военные разбились на несколько малых групп и пошли через леса и поля. К тому моменту все они были уже в глубоком тылу ВСУ.

Солдаты дошли до речки и переплыли ее с бронежилетами и автоматами, после чего отдохнули несколько часов и начали двигаться дальше. Периодически, пока бойцы ВС РФ продвигались, они находились настолько близко к украинским солдатам, что могли отчетливо разобрать их речь.

Такими короткими передвижениями в течение двух месяцев российские силы искали укрытие. По пути им помогали мирные жители, которые приносили воду и еду, а также передавали им данные о перемещении и расположении ВСУ. Один из мужчин даже предложил солдатам поселиться у него дома, так как на той улице было относительно спокойно.

Окончательно вырваться из окружения группе ВС РФ помогла группировка "Север", которая стремительно продвинулась в приграничье. После того как сослуживцы дошли до своих, им оказали помощь и эвакуировали в тыл.