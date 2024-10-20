ВВС Израиля нанесли 175 ударов по Газе и Ливану

Израильские военные за минувшие сутки нанесли удары по 175 целям в секторе Газа и Ливане, имеющим отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС и ливанской шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За минувший день ВВС нанесли удары приблизительно по 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных объектов - места хранения вооружений, пусковые позиции и террористическая инфраструктура террористических организаций ХАМАС и "Хезболлах", - указывается в документе.

Израильская армия нанесла массированные удары по сектору Газа

В нем отмечается, что израильские военные продолжают операцию в северной, южной и центральной частях палестинского анклава. "В южной части сектора Газа военнослужащие обнаружили действовавшую в этом районе террористическую ячейку и во взаимодействии с ВВС в ходе ближнего боя уничтожили группу террористов", - подчеркнули в пресс-службе.