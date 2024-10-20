Над регионами России уничтожили более ста украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над регионами России 110 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

43 беспилотника сбили над территорией Курской области, 27 — Липецкой, 18 — Орловской, 8 — Нижегородской, 7 — Белгородской, 6 — Брянской, и один — над территорией Московской области.

Над Брянской областью уничтожили еще два БПЛА

Ранее в Липецкой области обломки беспилотника упали на проезжую часть. Фрагменты дрона рухнули в районе Сырского Рудника.