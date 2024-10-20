Украинские солдаты из националистического батальона "Днепр-1" заминировали памятник своим сослуживцам, когда отступали из села Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР).

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя историко-просветительного проекта "Донбасс — сердце России" Владимира Бодачевского. Он рассказал, что памятник солдатам ВСУ был найден в рамках обследования территории на предмет культурных объектов. Удалось выяснить, что на этом месте был бой, и украинские военные понесли потери, после чего и появился мемориал.

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"Как говорят наши ребята-саперы, что при отступлении они (боевики нацбата "Днепр-1 — Прим. ред.) заминировали этот памятник", — рассказал Бодачевский.

2 октября Telegram-канал "Резидент.ua" сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский постоянно жалуется президенту страны Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования "Азов" не подчиняется украинскому генштабу. Как считает Сырский, данную бригаду необходимо перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать фронт. Однако командование "Азова" игнорирует приказы главкома.