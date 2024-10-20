Ситуация в Курской области утром 20 октября: последние новости, подвиги

Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Какова ситуация в Курской области утром 20 октября? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области утром 20 октября

Российские военные после нападения ВСУ на Курскую область в августе оказались в окружении, рассказал РИА Новости военнослужащий Максим Андреев. По его словам, они, проведя два месяца в глубоком тылу украинской армии, смогли выбраться и выжить.

Военнослужащие решили небольшими группами пробираться через леса и поля в сторону позиций российской армии. Андреев шел вместе с сержантом и еще тремя товарищами. По пути переплыли реку — в бронежилетах и с автоматами.

«Дошли до речки, переплыли с бронежилетами и автоматами. Один из наших утопил телефон в речке. Отдохнули несколько часов и начали продвижение дальше», — сказал он.

После этого больше двух месяцев бойцы укрывались в лесах и деревнях, пытаясь добраться до своих. Местные жители давали приют, кормили, подсказывали, где можно передвигаться, а где ходить опасно. Примкнуть к российским силам военные смогли после стремительного продвижения группировки «Север». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Экипажи вертолетов Ка-52М помешали ротации украинских подразделений в приграничном районе Курской области, передает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ. Поддерживая сухопутные войска, летчики выпустили ракеты и уничтожили бронетехнику.

После экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. Все цели были уничтожены, подчеркнули в ведомстве.

Какая обстановка была в Курской области ночью

Система противовоздушной обороны уничтожила восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«На данный момент силами ПВО в небе Курской области сбиты восемь украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников! Опасность атаки сохраняется. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал Смирнов.

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России нанесли удар по солдатам ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что противник в ходе российского контрнаступления потерпел поражение в девяти населенных пунктах.

«Подразделения группировки войск „Север“ <...> нанесли поражение формированиям <...> в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное», — говорится в сводке.

Средства противовоздушной обороны 19 октября уничтожили в общей сложности 23 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атаки были пресечены в четырех областях страны.

С 00:00 до 06:00 мск система ПВО сбила 13 украинских дронов над Брянской областью, два — над Ростовской, один — над Белгородской, следует из заявления. В период с 09:40 до 12:10 мск один беспилотник поразили под Курском.