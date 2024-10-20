ЦАХАЛ: неизвестный объект упал на Голанских высотах

Неизвестный объект, вторгшийся в контролируемое Израилем воздушное пространство, упал в открытой местности на Голанских высотах.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После срабатывания сирен в 04:21 и 04:22 в Мером-Голане приблизившаяся с востока подозрительная воздушная цель залетела на израильскую территорию и упала в открытой местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

За прошедшие сутки «Хезболла» выпустила около 200 снарядов по территории Израиля.

Армия Израиля, в свою очередь, предупредила жителей Бейрута о предстоящих ударах.