ЦАХАЛ: неизвестный объект упал на Голанских высотах
Неизвестный объект, вторгшийся в контролируемое Израилем воздушное пространство, упал в открытой местности на Голанских высотах.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«После срабатывания сирен в 04:21 и 04:22 в Мером-Голане приблизившаяся с востока подозрительная воздушная цель залетела на израильскую территорию и упала в открытой местности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
За прошедшие сутки «Хезболла» выпустила около 200 снарядов по территории Израиля.
Армия Израиля, в свою очередь, предупредила жителей Бейрута о предстоящих ударах.