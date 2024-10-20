Балицкий заявил, что РФ больше никто "не разведет" на новые Минские соглашения

Россию больше никто "не разведет" на новые Минские соглашения, заявил в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Нас уже больше никто не разведет ни на "Минск-1", ни на "Минск-2", ни на "Хасавюрт", - прокомментировал он так называемый план победы, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский 16 октября представил в Верховной раде свой план завершения конфликта. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории.

План предусматривает создание на Украине "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление страны при поддержке западных стран. 17 октября Зеленский пояснил, что "пакет сдерживания" подразумевает размещение на украинской территории западных ракет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.