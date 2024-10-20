В России испытают технологию обнаружения дальнолетов ВСУ

В России проведут испытания модернизированной системы пеленгации беспилотников "Т1-ам", переведенной на работу через сотовую связь. Технология позволит выявлять дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), передвигающихся по территории России вдоль русел рек с целью остаться незамеченными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Талламхо".

"Прибор "Т1-ам" переведен на работу через сотовую связь, что позволяет расставить датчики на любых расстояниях и делает расчеты более точными. Изделие планируется применять для защиты тыловых объектов. Мы получили заказ на пробную партию изделий, которые планируется применять на приграничных территориях России, куда прилетают тяжелые украинские "крылья". Они летят по руслам рек, прямо над водой, поэтому их не видит РЛС. Украинские дроны не видно, но слышно, что позволит своевременно выявлять аппараты при помощи систем акустической разведки. Первая партия готовится для защиты стратегического объекта на территории Белгородской области", - сказали в организации.

В "Талламхо" уточнили, что в состав системы пеленгации "Т1-ам" может входить до 250 датчиков. "Датчики выставляют вокруг тыловых объектов или в несколько эшелонов вдоль границы. Когда БПЛА приближается - оператор видит на карте зону пролета. Это позволяет выдвинуть в нужный район мобильный расчет зенитчиков и расчеты операторов - истребителей беспилотников", - отметили в конструкторском бюро.

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном. Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения.