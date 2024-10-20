Артамонов: БПЛА подавлены в небе над Липецкой областью

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над Липецком и Липецким муниципальным округом были подавлены БПЛА.

«На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ранее при атаке беспилотников ВСУ на Белгородский район пострадали четыре человека.

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о сбитых беспилотниках.