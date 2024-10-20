Подполье: на северо-западе Харькова выставили оцепление после ударов ВС России

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что по Харькову вечером 19 октября и ночью 20 октября было нанесено ударов нанесено, на северо-западе города было выставлено оцепление.

«По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. «Скорые» мечутся, на северо-западе ставят оцепление», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

Кроме того, взрывы прозвучали в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.