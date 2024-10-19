Израиль сообщил о 200 выпущенных снарядах из Ливана

Израиль в субботу зафиксировал запуск 200 снарядов и ракет по еврейскому государству со стороны Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

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«Армия продолжит защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от «Хезболлы», — сказано в сообщении.

19 октября ЦАХАЛ заявила, что полностью уничтожила сеть из более чем 50 подземных туннелей шиитского движения «Хезболлы», задействовав для этого 100 тонн взрывчатки.

В этот же день истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали южные окраины Бейрута в Ливане, где расположены объекты шиитского движения «Хезболла» и живут его сторонники.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.