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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах, на территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
© РИА Новости
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка! <...> На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности" - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил об угрозе атаки БПЛА для Липецкого и Становлянского МО и призвал оставаться в безопасном месте до отмены угрозы.

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