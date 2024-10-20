В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах, на территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка! <...> На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности" - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил об угрозе атаки БПЛА для Липецкого и Становлянского МО и призвал оставаться в безопасном месте до отмены угрозы.