В Запорожье, контролируемом Киевом, была уничтожена база иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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— Запорожье, прилет по месту расположения ВСУ и иностранных наемников. <...> На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники, — рассказал Лебедев.

По его словам, на этом объекте проводилась подготовка и распределение бойцов для штурмовых операций на Запорожском направлении. Недалеко от места дислокации находился небольшой склад боеприпасов, где произошел мощный взрыв.

Предварительно, более 20 наемников погибли и более 60 получили ранения, передает РИА Новости.

Российские военные прокомментировали потери в 113-й бригаде ВСУ в Курской области. Так, по мнению бывшего военного ЧВК «Вагнер», вражеская бригада фактически прекратила существование.

Минобороны РФ 18 октября показало кадры бегства ВСУ из Любимовки Курской области в сторону границы с Украиной. На видео можно увидеть, как боевики, осознав возможность полного окружения, покинули свои позиции.