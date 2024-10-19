Уничтожение командного центра «Хезболлы» попало на видео

Израильские военные обнаружили и уничтожили на юге Ливана командный пункт сил «Радуан», элитного подразделения палестинского движения «Хезболла». Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что солдаты 8-й бригады и ряда других подразделений на основе точных разведданных проводят наземные рейды на юге Ливана. В ходе одной из операций солдаты обнаружили и уничтожили четыре подземных объекта движения.

Наиболее важным из них был подземный командный центр, в котором находились жилые помещения, склады оружия, боеприпасов, продуктов, мотоциклов, отметили в ЦАХАЛ.

В частности, на одном из складов были мины, противотанковые и зенитные ракеты, гранаты, гранатометы РПГ, пулеметы, автоматы АК-47, боеприпасы и оборудование для связи, наведения и наблюдения.

Было использовано более 100 тонн взрывчатки для подрыва объекта вместе с деревней, под которой он находился, пояснили в пресс-службе.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что подразделения 7-й бригады, которая также задействована в конфликте, в ходе рейдов по населенным пунктам на юге Ливана уничтожили свыше 120 объектов инфраструктуры «Хезболлы», несколько туннельных шахт, 20 складов оружия.