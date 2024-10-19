Военнослужащие группировки "Север" уничтожили в Харьковской области два тяжелых гексакоптера "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки войск "Север" практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника. На кадрах объективного контроля - расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа "Баба-Яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", - сказали в МО РФ.

Также военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения тяжелых гексакоптеров.