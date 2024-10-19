Российский боец выжил после восьми ударов дронов

Российский военнослужащий с позывным Фунт выжил под ударами восьми дронов-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».

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По данным канала, восемь нападений произошли менее чем за 20 минут. Солдат получил легкое ранение, но остался жив.

Известно, что для военнослужащего это был первый бой.

Ранее стало известно, что цепочка с амулетом спасла жизнь участнику специальной военной операции. Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии.