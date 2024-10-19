Эксперт сообщил об ожесточенных боях под Северском в ДНР

Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои под Северском в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"На северском направлении идут ожесточенные бои, <...> но здесь свои коррективы внесли неблагоприятные погодные условия, которые не позволяют в полном объеме использовать беспилотную летательную авиацию - как со стороны противника, так и с нашей стороны. Сейчас, исходя из того, что там сложный рельеф местности, почва уже промокла, поскольку идут затяжные дожди, - это все немного ослабило темпы продвижения и наших войск", - сказал он.
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Собеседник агентства уточнил, что активность под Северском из-за непогоды снизили и подразделения противника.