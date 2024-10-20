Над регионами России сбили 23 украинских БПЛА за сутки

За сутки 19 октября над регионами РФ перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, с 00:00 до 06:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 БПЛА над территорией Брянской области, 2 - над Ростовской областью, 1 - над Белгородскойобластью. Около 07:15 мск сбито четыре украинских БПЛА над Брянской областью.

В период с 09:40 до 12:10 мск беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один - над Белгородской. Еще один БПЛА над Курской областью был уничтожен около 16:20 мск.