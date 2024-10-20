В НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок

Вступление Украины в Североатлантический альянс стоит обсуждать после восстановления контроля Киева над территорией страны, считает председатель Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джерри Коннолли. В интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) он отметил, что пока идет конфликт, приглашение украинской стороне не выдадут.

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«Мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО <...> мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины», — указал Коннолли.

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Он добавил, что выступает за вхождение Украины в НАТО с сохранением всех ее территорий, но на Западе могут обсуждать и другие варианты. Коннолли подчеркнул, что на данный момент сложно предсказать каким будет исход конфликта для Киева.