Зеленский выдвинул требование Западу для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал оружие у Запада для начала переговоров с Москвой. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы не против, но мы им [партнерам] говорим: "Хотите, чтобы мы с русскими говорили, то посильте нас. (…) Дайте оружие"», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский глава назвал шагом вперед поддержку западными союзниками «плана победы».

Зеленский рассказал об ожидании реакции США на «план победы» Украины

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина сама себе запретила вести переговоры с Москвой. Помимо этого, он отметил готовность российской стороны обсуждать мирное урегулирование конфликта. Однако, по его словам, Россия готова сделать это только на базе документов, представленных в Стамбуле.