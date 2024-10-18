Остин заявил, что Запад будет наращивать потенциал F-16 для Украины

Запад намерен продолжать развивать потенциал истребителей F-16 для Украины, предоставлять другие вооружения. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран - членов НАТО в Брюсселе.

"Помочь им защищаться в текущей борьбе - это одна задача. Другая цель - убедиться, что мы помогаем им получить все необходимое для защиты от агрессии в будущем и сдерживания агрессии. Именно для этого и были созданы коалиции по наращиванию потенциала. Как вы знаете, у нас есть коалиция по наращиванию потенциала в сфере ВВС. Изначально она была нацелена и до сих пор нацелена на помощь Украине в развитии потенциала истребительной авиации. И, как вы знаете, Украина теперь имеет потенциал F-16. Мы будем продолжать развивать этот потенциал", - сказал министр.

Он подчеркнул, что еще существует ряд коалиций западных стран, которые помогают Украине в вопросе поставок артиллерии и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, а также для обеспечения безопасности в киберпространстве.

Отвечая на вопрос о том, препятствуют ли США в проведении Вооруженными силами Украины атак с применением беспилотников по территории России, глава Пентагона сказал:

"Мы видели, как Украина с большим успехом использует свой потенциал по нанесению ударов с помощью беспилотников дальнего радиуса действия". "Я думаю, важно отметить, что они способны производить эти беспилотники на Украине. Они способны быстро наращивать масштабы этого производство. БПЛА доказали свою эффективность и точность. Стоит учитывать тот факт, что одна высокоточная управляемая ракета стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, в зависимости от того, что это за ракета, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за небольшую часть этой стоимости. Если посмотреть на финансовый баланс и эффект на поле боя, я считаю, что это отличный потенциал. Как они будут использовать этот потенциал - решать им", - сказал Остин.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.