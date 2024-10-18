В НАТО заявили о продолжении укрепления присутствия у границ с Россией

НАТО продолжит укреплять свое присутствие на восточном фланге у границ с Россией, нарастит системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, истребители 5-го поколения. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран альянса, передает РИА Новости.

«Мы недавно существенно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», — отметил он.

Накануне Рютте заявлял, что Украина и ее президент Владимир Зеленский должны иметь возможность вести переговоры с РФ «с позиции силы».

16 октября генеральный секретарь НАТО провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал ключевую задачу организации на Украине. Как он сказал, сейчас она заключается в необходимости сделать все возможное, чтобы Киев мог продолжить вооруженное противостояние с Москвой.

В то же время руководитель Североатлантического альянса обратил внимание, что союзники обязаны помешать президенту РФ Владимиру Путину «добиться желаемого».